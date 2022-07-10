Убийство Абу Акле: Байдена призвали получить имена солдат ЦАХАЛа, участвовавших в перестрелке

«Президент Байден должен получить имена солдат, ответственных за убийство Ширин, а также имена их командиров», — сказала Тлаиб.

Во время своей поездки в Израиль президент США Джо Байден должен получить имена солдат, участвовавших в операции, в ходе которой была убита журналистка Al Jazeera Ширин Абу Акле, заявила в пятницу конгрессмен США Рашида Тлаиб.

«Во время предстоящей встречи с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом президент Байден должен получить имена солдат, ответственных за убийство Ширин, а также имена их командиров, чтобы министерство юстиции могло полностью привлечь этих лиц к ответственности за свои преступления», — написала Тлаиб.

Смерть Абу Акле, вероятно, была «целенаправленным убийством», сказала Тлаиб, сославшись на расследование Верховного комиссара ООН по правам человека и разведывательные расследования из открытых источников, проведенные такими новостными агентствами, как CNN и The Washington Post.

Тлаиб заявила, что Госдепартамент США и ФБР должны начать уголовное расследование в отношении Абу Акле, поскольку она является гражданкой США.

Армия обороны Израиля заявила, что она не будет начинать уголовное расследование инцидента с имеющейся в настоящее время информацией.

«Когда за границей убивают американского гражданина, США обычно начинают уголовное расследование, — написала она. — Но в этом случае Государственный департамент и администрация Байдена еще не начали независимое расследование в США».

Также мы писали, что Лапид поговорил с королем Иордании Абдаллой II. В ходе беседы лидеры обсудили необходимость укрепления и углубления сотрудничества и отношений между Израилем и Иорданией, предстоящий визит президента США Байдена.