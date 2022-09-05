ЦАХАЛ назначил женщину командиром поисково-спасательного батальона

ЦАХАЛ назначил подполковника Ярден Шукрон Ифра возглавляющей батальоном «Шахар», который помогает гражданскому населению во время войны и стихийных бедствий.

Таким образом, ЦАХАЛ в воскресенье, 4 сентября, впервые назначила на должность командующего поисково-спасательным подразделением тыла женщину.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Ярден Шукрон Ифра, у которой есть трое детей, будет осуществлять командование 498-м батальоном «Шахар» («Рассвет»). Ему поручено спасать мирное население во время ракетных обстрелов, землетрясений, стихийных бедствий и других серьезных инцидентов.

«Слова «быть свободным народом на нашей земле» приобретают для меня дополнительный смысл, когда я представляю себе помощь, которую батальон «Шахар» окажет жителям Израиля. Вместе мы поведем боевые и спасательные силы к победе», – заявила Шукрон Ифра на церемонии, которая была посвящена ее вступлению в должность.

מפקדת גדוד ראשונה בחטיבת החילוץ וההדרכה. סגן-אלוף ירדן שוקרון יפרח, נכנסה אתמול לתפקיד מפקדת גדוד ׳שחר׳ בחטיבת החילוץ וההדרכה של פיקוד העורף. סגן-אלוף ירדן שוקרון יפרח, תשרת כאישה הראשונה בתפקיד ותחליף את מפקד הגדוד היוצא, סגן-אלוף יקיר בוקובזה>>https://t.co/HBYn47tCmb pic.twitter.com/0k7WnNeCqF — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 5, 2022

В 2021 году «Шахар» преимущественно действовал в Иуедее и Самарии, где арестовывал разыскиваемых палестинских боевиков. Также солдаты подразделения охраняют поселения и дороги, которые используют израильтяне на этой территории. В ЦАХАЛЕ утверждают, что в последнее время батальону удалось предотвратить как минимум пять терактов против мирного населения

В последние месяцы в Израиле увеличилось количество женщин, которые находятся в боевых подразделениях и на должностях. Например, в августе этого года ЦАХАЛ назначил женщину, подполковника Ревитал Барзани, командиром дивизиона ПВО.

Ранее мы рассказывали, что ЦАХАЛ продолжает поиски третьего террориста, совершившего обстрел автобуса в долине реки Иордан.

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