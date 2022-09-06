ЦАХАЛ опубликовал неизвестные 20-летние документы, которые предупреждают о ядерных амбициях Сирии

ЦАХАЛ обнародовал никогда ранее не публиковавшийся документ от 2002 года, в которому Управление военной разведки предупреждает о начала реализации ядерной программы Сирии.

Разведывательную оценку составили за 5 лет до нанесения Израилем удара по сирийскому ядерному реактору в районе Дейр-эз-Зора, что произошло 6 сентября 2007 года. Этот крупный авиаудар разрушил ядерную программу Сирии.

Об этом сообщает The Times of Israel.

«Недавно стало известно, что в рамках Сирийской комиссии по атомной энергии ведутся (или, по крайней мере, велись) секретные проекты, ранее неизвестные нам. Информация не указывает на активную военную ядерную программу, осуществляемую в Сирии, но указывает на оккупацию территорий, которые могут способствовать развитию программы, и вызывает подозрение в начале разработки такой программы», – сказано в секретном документе.

Есть информация, что как минимум с 2001 или 2002 года Сирия работала с Северной Кореей над ядерной программой. После того как Израиль разбомбил объект, где, как предполагается, был строящийся ядерный реактор, американский Институт науки и международной безопасности выпустил доклад касаемо этого.

Там утверждалось, что объект в сирийской мухафазе Дейр-эз-Зор предположительно был ядерным реактором. Специалисты указали на схожесть между ним и ядерным центром КНДР в Йонбене. Год спустя, 24 апреля, администрация Д. Буша заявила Конгрессу и МАГАТЭ сделала заявление, что американское правительство убеждено в постройке Сирией «скрытого ядерного реактора, не предназначенного для мирных целей».

Ранее Лапид прокомментировал ядерное соглашение и предупредил Иран, что Израиль будет продолжать действовать «против тех, кто стремится причинить нам вред».

Также «Курсор» сообщал, что ЦАХАЛ обнародовал результаты расследования гибели американо-палестинской журналистки Ширин Абу-Акле.

Помимо этого, недавно в Дженине ЦАХАЛ застрелил террориста в прямом эфире.