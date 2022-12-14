В Израиле примут правила для регулирования платформ социальных сетей и оскорбительного контента

По словам чиновника, в соцсетях возникли «негативные и вредные социальные явления».

Уходящий министр связи Израиля Йоаз Хендель рассказал, что Израиль примет рекомендации по регулированию соцсетей, таких как TikTok, YouTube, Facebook и Twitter Meta, чтобы бороться с оскорбительным и незаконным контентом и создать более безопасную онлайн-среду для израильских пользователей.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

По словам чиновника, Израиль впервые рекомендует меры, которые возлагают юридическую ответственность на платформы социальных сетей за борьбу с незаконным и оскорбительным онлайн-контентом, после аналогичных шагов, одобренных ЕС ранее в этом году.

«Это нерегулируемое пространство, где возникли негативные и вредные социальные явления. К цифровым платформам необходимо применить юридическую ответственность в отношении распространения незаконного сексуального контента, подстрекательства к насилию и терроризму и многого другого. Шаг, который мы делаем сегодня, приближает нас к более защищенному и безопасному онлайн-пространству, сохраняя при этом свободу выражения мнений», – заявил Хендель.

Министр принял рекомендации комитета по изучению законодательства об онлайн-социальных платформах в Израиле, который был создан в октябре 2021 года. Комитету, возглавляемому генеральным директором Министерства связи Лиран Ависар Бен-Хорин и экспертами в этой области, поручили найти способы решать этические и нормативные вопросы, касающиеся соцсетей.

В соответствии с новыми правилами, рекомендованными комитетом, которые все еще ожидают принятия закона и принятия парламентом, компании, работающие в социальных сетях, будут обязаны:

действовать быстро, чтобы удалять оскорбительный незаконный контент;

использовать горячую онлайн-линию для сообщений о незаконном и оскорбительном контенте;

обеспечивать большую прозрачность по отношению к пользователям;

установить механизм обжалования для пользователей, если их учетные записи были ограничены или заблокированы.

Израильские суды также уполномочат издавать приказы об удалении незаконного и оскорбительного контента. Также создадут регулятор для надзора за платформами социальных сетей в Израиле.

Принятый регламент будет применяться к социальным онлайн-платформам с более чем 500 000 пользователей в Израиле, что составляет 5% населения страны. Компании социальных сетей, работающие в Израиле, должны будут иметь представительство в стране в соответствии с рекомендуемыми правилами.

В частности, согласно рекомендациям, ответственность, возлагаемая на платформы социальных сетей, будет распространяться на оскорбительный онлайн-контент, такой как:

сексуальные преступления;

клевета;

вторжение в частную жизнь;

угрозы;

подстрекательство к насилию;

подстрекательство к терроризму;

подстрекательство к расизму.

Незаконный онлайн-контент, который заслуживает особого внимания и требует быстрого и немедленного удаления, включает в себя распространение интимных фотографий или видео, а также контент, представляющий собой издевательство над детьми.

Хендель подчеркнул, что информационная революция обогатила человечество, но также создала новые дилеммы, с которыми пытаются справиться многие правительства.

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