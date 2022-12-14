В Израиле примут правила для регулирования платформ социальных сетей и оскорбительного контента

Уходящий министр связи Израиля Йоаз Хендель рассказал, что Израиль примет рекомендации по регулированию соцсетей, таких как TikTok, YouTube, Facebook и Twitter Meta, чтобы бороться с оскорбительным и незаконным контентом и создать более безопасную онлайн-среду для израильских пользователей.
Об этом сообщает The Times Of Israel.
По словам чиновника, Израиль впервые рекомендует меры, которые возлагают юридическую ответственность на платформы социальных сетей за борьбу с незаконным и оскорбительным онлайн-контентом, после аналогичных шагов, одобренных ЕС ранее в этом году.
«Это нерегулируемое пространство, где возникли негативные и вредные социальные явления. К цифровым платформам необходимо применить юридическую ответственность в отношении распространения незаконного сексуального контента, подстрекательства к насилию и терроризму и многого другого. Шаг, который мы делаем сегодня, приближает нас к более защищенному и безопасному онлайн-пространству, сохраняя при этом свободу выражения мнений», – заявил Хендель.
Министр принял рекомендации комитета по изучению законодательства об онлайн-социальных платформах в Израиле, который был создан в октябре 2021 года. Комитету, возглавляемому генеральным директором Министерства связи Лиран Ависар Бен-Хорин и экспертами в этой области, поручили найти способы решать этические и нормативные вопросы, касающиеся соцсетей.
В соответствии с новыми правилами, рекомендованными комитетом, которые все еще ожидают принятия закона и принятия парламентом, компании, работающие в социальных сетях, будут обязаны:
- действовать быстро, чтобы удалять оскорбительный незаконный контент;
- использовать горячую онлайн-линию для сообщений о незаконном и оскорбительном контенте;
- обеспечивать большую прозрачность по отношению к пользователям;
- установить механизм обжалования для пользователей, если их учетные записи были ограничены или заблокированы.
Израильские суды также уполномочат издавать приказы об удалении незаконного и оскорбительного контента. Также создадут регулятор для надзора за платформами социальных сетей в Израиле.
Принятый регламент будет применяться к социальным онлайн-платформам с более чем 500 000 пользователей в Израиле, что составляет 5% населения страны. Компании социальных сетей, работающие в Израиле, должны будут иметь представительство в стране в соответствии с рекомендуемыми правилами.
В частности, согласно рекомендациям, ответственность, возлагаемая на платформы социальных сетей, будет распространяться на оскорбительный онлайн-контент, такой как:
- сексуальные преступления;
- клевета;
- вторжение в частную жизнь;
- угрозы;
- подстрекательство к насилию;
- подстрекательство к терроризму;
- подстрекательство к расизму.
Незаконный онлайн-контент, который заслуживает особого внимания и требует быстрого и немедленного удаления, включает в себя распространение интимных фотографий или видео, а также контент, представляющий собой издевательство над детьми.
Хендель подчеркнул, что информационная революция обогатила человечество, но также создала новые дилеммы, с которыми пытаются справиться многие правительства.
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