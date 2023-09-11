В Израиле продлили беспошлинный импорт молока, но не всех видов

Такое решение было принято на фоне резкого дефицита продукта.

В понедельник, 11 сентября, министерство финансов Израиля приняло решение продлить указ об отмене таможенных пошлин на импорт молока еще на полгода. Однако, новый указ содержит определенные ограничения.

Об этом пишет издание "Детали".

Такое решение было принято на фоне резкого дефицита популярного продукта в магазинах. С начала 2023 года в стране наблюдается дефицит от 1 миллиона до 1,5 миллиона литров молока в месяц, из-за этого покупатели вынуждены покупать молоко по более высокой цене. Но если первый указ разрешал беспошлинный импорт всех видов продукции, то новый - только тех, цены на которые контролирует государство.

В ведомстве отметили, что в ближайшие месяцы будут проводить переговоры и консультации по поводу комплексной реформы молочного рынка, чтобы выработать структурные решения, обеспечивающие непрерывные поставки молока по доступным ценам.

Известно, что пока на инициативу ввозить в Израиль небольшие партии молока из Польши и Турции откликнулись только торговые сети "Рами Леви" и "Йохананоф".

"Курсор" писал ранее, что во многих израильских магазинах сейчас наблюдается дефицит молока, и предполагается, что в канун праздника Рош ха-Шана ситуация усугубится еще больше. А причина состоит в том, что на предприятии "Тнува" в Реховоте произошла техническая неисправность.

Еще мы писали, что министерство экономики в преддверии праздников выяснило, в каких сетях Израиля гражданам дешевле обойдутся продукты и товары, которые чаще всего покупают перед Рош ха-Шана.