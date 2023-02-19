В Израиле продлили льготы на ввоз некоторых категорий товаров

Соответствущий указ будет действителен до 31 мая 2023 года.

Министерство финансов Израиля продлило действие указа, согласно которому на некоторые категории потребительских товаров, импортируемых в страну, снижается или полностью отменяется налог.

Об этом пишет «НЭП».

Этот указ освобождает от таможенных пошлин импортеров мебели, лекарств, автозапчастей, электрических велосипедов, кухонной утвари, а также большинства видов растительных масел и фруктовых соков.

Соответствущий указ будет действителен до 31 мая 2023 года.

«Курсор» писал ранее, что минфин Израиля отменил таможенные пошлины на ввоз в страну промышленной и сельскохозяйственной продукции из Южной Кореи. Согласно документу, отменяется 7-процентная таможенная пошлина на импорт автомобилей из Южной Кореи, а также 12-процентная пошлина на ввоз южнокорейских кондиционеров.

Еще мы писали, что министр экономики Орна Барбивай подписала указ, который позволит упростить импорт в страну одноразовых подгузников на основании общепринятых международных стандартов. До подписания указа ввозить товары можно было только те, что соответствуют израильским стандартам.

Напомним, 19 января, министр финансов Бецалель Смотрич подписал указ, согласно которому в стране будет отменена таможенная пошлина на несколько сортов сырных продуктов. Такое решение призвано расширить импорт и снизить стоимость товаров.