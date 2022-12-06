В Израиле прошел показ фильма, посвященного беженцам из Украины

Киноленту посвятили Молдове, которая стала временным приютом для 650 тысяч украинцев.

В Израиле состоялся показ документального фильма «Молдова — маленькая страна с большим сердцем», где показаны ужасные реалии, с которым пришлось столкнуться мирным украинцам, когда российская федерация* вторглась в их страну. Молдова стала одной из многих государств, которые гостеприимно встретили беженцев из Украины.

Об этом сообщается на Facebook-странице Посольство Украины в Государстве Израиль.

Сотни тысяч украинских женщин и детей, потерявших в одну ночь мир и безопасность, направились в Молдову, спасаясь от российских бомбежек, и обрели там временный приют. В настоящее время в стране пребывает около 650 тысяч граждан Украины.

На мероприятии присутствовал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

В ведомстве выразили признательность Посольству Республики Молдова в Израиле и Послу А. Ройтману за организацию мероприятия, которое привлекает внимание к проблемам украинцев, вынужденных покинуть собственные дома из-за нападения россии.

«Курсор» писал ранее, что посольство Украины в Израиле поделилось фотографией маленькой украинки, чтобы показать, к чему приводит агрессия россии.

Еще мы писали, что главный раввин Украины Раввин Моше Асман считает, что официальные лица в Израиле должны начать менять свою точку зрения об ситуации, и надеется, что они помогут Украине оборонительным оружием, таким как технология «Железный купол».

Напомним, МИД Израиля готовит для Украины очередную поставку гуманитарной помощи, в частности 20 мощных генераторов и медицинское оборудование.