В Израиле разрешили средним школам перейти на 5-дневную неделю

Сегодня, 6 сентября, министерство образования разрешило средним школам в Израиле перейти на 5-дневную учебную неделю и отменить учебный процесс в пятницу.

Проводившиеся в пятницу занятия перенесут на другие дни, но помимо вторника, потому что он предназначен для деятельности молодежных движений.

Об этом сообщает издание «Детали«.

В минобразовании уточняют, что 5-дневная рабочая неделя не изменит условия занятости педагогов как в объеме рабочих часов, так и в установленном законом режиме работы и отдыха. Этот переход должны согласовать местные власти и родительские комитеты, а также он не касается учреждений специального образования.

Ранее стало известно, что министерство здравоохранения Израиля подготовилось к двум волнам заболеваемости коронавирусом и гриппом, которые ожидаются зимой. Специалисты опасаются увеличения числа госпитализированных в тяжелом состоянии, а также нехватке врачей и большой нагрузки на систему здравоохранения. Эти факторы могут привести к проблемам с постановкой диагнозов и оказанием помощи людям с другими болезнями.

Также «Курсор» сообщал, что в Израиле выросла средняя зарплата. Согласно статистике, с апреля 2023 года уровень минимальной заработной платы будет составлять 47,5% от средней зарплаты.

Помимо этого, в ВООЗ призвали беспокоиться о здоровье людей, работающих по 11 часов в день, потому что это может стать причиной ранней смерти и развития опасных болезней. По словам экспертов, из-за перенапряжения на работе ежегодно умирают сотни тысяч людей.