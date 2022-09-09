В Израиле с испанской туристкой произошла трагедия

Испанская туристка погибла в пятницу в Иудейской пустыне, упав с высоты около 10 метров (30 футов).
Инцидент произошел в окрестностях монастыря Мар Саба (лавра Саввы Освященного), греческого православного монастыря, расположенного между Вифлеемом и Мертвым морем.
Полиция, военные и другие спасатели прибыли на место после получения сообщения о происшествии, но не смогли спасти женщину.
В полиции заявили, что выясняют обстоятельства.
Ранее Курсор писал, что испанский суд приговорил человека, который призвал к «священной войне» против евреев в социальных сетях, к двум годам тюрьмы и штрафу, согласно новостному сайту Diario de Navarra.
Напомним также, что сегодня в пятницу в аварии, произошедшей в Бней-Браке, пострадал 6-летний мальчик. Подразделения спасательной организации совместно с парамедиками МАДА оказали ему медицинскую помощь и эвакуировали его в больницу Шнайдер в Петах-Тикве в состоянии средней степени тяжести с травмой головы.