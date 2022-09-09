В Израиле с испанской туристкой произошла трагедия

Женщина упала с высоты 10 метров возле монастыря Мар Саба. Полиция и спасатели прибыли на место происшествия, но спасти ее не смогли.

Испанская туристка погибла в пятницу в Иудейской пустыне, упав с высоты около 10 метров (30 футов).

Инцидент произошел в окрестностях монастыря Мар Саба (лавра Саввы Освященного), греческого православного монастыря, расположенного между Вифлеемом и Мертвым морем.

Spanish tourist killed after falling from height in Judean Desert https://t.co/iZm0HnChd6 — The Times of Israel (@TimesofIsrael) September 9, 2022

Полиция, военные и другие спасатели прибыли на место после получения сообщения о происшествии, но не смогли спасти женщину.

В полиции заявили, что выясняют обстоятельства.

Ранее Курсор писал, что испанский суд приговорил человека, который призвал к «священной войне» против евреев в социальных сетях, к двум годам тюрьмы и штрафу, согласно новостному сайту Diario de Navarra.

Напомним также, что сегодня в пятницу в аварии, произошедшей в Бней-Браке, пострадал 6-летний мальчик. Подразделения спасательной организации совместно с парамедиками МАДА оказали ему медицинскую помощь и эвакуировали его в больницу Шнайдер в Петах-Тикве в состоянии средней степени тяжести с травмой головы.