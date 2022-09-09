Влетел в столб: озвучены детали аварии с ребенком в Бней-Браке

В Бней-Браке пострадал 6-летний мальчик за рулем квадроцикла. Его госпитализировали в больницу «Шнайдер» в Петах-Тикве.

Сегодня в пятницу в аварии, произошедшей в Бней-Браке, пострадал 6-летний мальчик. Подразделения спасательной организации совместно с парамедиками МАДА оказали ему медицинскую помощь и эвакуировали его в больницу Шнайдер в Петах-Тикве в состоянии средней степени тяжести с травмой головы.

Врачи сообщили с места инцидента: «Когда мы прибыли на место дорожно-транспортного происшествия, мы обнаружили 6-летнего мальчика с травмой головы, полученной после того, как он, по-видимому, столкнулся со столбом во время езды на электрическом квадроцикле. Вместе со спасательной бригадой скорой помощи, медиками и парамедиками МАДА мы оказали ему первичную медицинскую помощь на месте, и он был эвакуирован в состоянии средней степени тяжести для дальнейшего лечения в травматологическом отделении больницы Шнайдер в Петах-Тикве».

Обстоятельства аварии выясняют следователи отдела дорожного движения израильской полиции.

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