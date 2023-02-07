Последствия землетрясения: минздрав сделал важное заявление

Сильные землетрясения в Турции и Сирии также повлияли на водные системы Израиля.

В ряде населенных пунктов Израиля потребуется кипятить воду перед приготовлением пищи и питьем.

Об этом во вторник объявило министерство здравоохранения.

Сильные подземные толчки привели к увеличению мутности подземных вод, подаваемых в водопроводную систему. В местах бурения скважин на воду и отвода воды в водоотводные системы измерительные приборы выдавали сигналы относительно высокой мутности, ухудшающей качество воды.

В связи с этим, перед использованием воды в питьевых целях или приготовлением пищи нужно кипятить воду в следующих населенных пунктах: Добб, Барам, Яраон, Саса, Матат, Зебон и Хар-Мирон.

Заявление министерства здравоохранения было сделано после обнаружения необычной мутности, по-видимому, связанной с землетрясением. В министерстве заявили, что уточняют качество воды и правильность подачи, а при необходимости информируют общественность.

Объявленные сегодня поселения присоединяются к поселениям, о которых было объявлено вчера, и сегодня утром было решено, что они могут вернуться к нормальной жизни. Поселения со вчерашнего дня: Бейт-Шан, Гешер, Неве-Ор, Иордана, Хамадия, Маоз-Хаим, Неве-Эйтан, Бейт-Йосеф, Кфар-Рупин, Эйн-Ханзив, Сде-Элиягу, Тират-Цви, Тель-Таумим, Рехов, Ревия, Мерв, Малкишуа.

Ранее Курсор писал, что сейсмологи прогнозируют новую волну землетрясений.

Наш сайт информировал, что число жертв приближается к 4 тысячам. Президент Эрдоган объявил в 10 провинциях чрезвычайное положение сроком на 3 месяца.

Также наш сайт сообщал, что Израиль отправил на помощь турецким спасателям рабочую группу. Гуманитарную миссию возглавил подполковник запаса ЦАХАЛа Голан Вах. В группу вошли спасатели, медики и военные. Все они прибыли в Турцию этой ночью и уже оказывают помощь в ликвидации последствий землетрясений.