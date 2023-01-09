В Израиле создадут космические силы: какими будут их главные задачи

В будущем страна может столкнуться с большим количеством космических угроз.

ВВС Израиля заявили о том, что создадут «космическую администрацию», которая будет изучать то, как страна может использовать комическое пространство для целей, «которые не могут быть определены».

Об этом сообщает i24news.tv.

О создании нового органа сообщается мало. Но в общих чертах его программа будет похожа на программу США, которые еще четыре года назад создали собственные космические войска.

Отмечается, что в будущем Израиль может столкнуться с большим количеством космических угроз, в частности исходящих из Ирана, который запустил собственные спутники на модифицированных баллистических ракетах. А эта ракетная программа представляет собой экзистенциальную угрозу для страны, поскольку для ее противодействия нужны космические перехватчики.

А из-за того, что Иран начал сотрудничать с рф*, он может получить доступ к более передовым космическим технологиям, а это побуждает Израиль искать способы, чтобы противостоять угрозам российского производства, что может предоставить москва. То есть, новая командная структура должна будет разработать подробную политику космической обороны.

«Курсор» писал ранее, что израильский спутник EROS-C3 был успешно запущен с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии (США). Для запуска спутника использовалась ракета-носитель Falcon 9 производства компании SpaceX Илона Маска.

Еще мы писали, что космические силы США зафиксировали в космосе появление двух объектов. Ранее запуск спутника для разведки ресурсов Земли анонсировал Китай.

Напомним, что восемь стран, которые не имеют развитой космической программы, решили установить контроль над территориями космоса над своими землями.