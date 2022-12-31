Новый израильский спутник вышел на орбиту после успешного запуска

Успешный запуск сателлита является еще одной вехой для израильской космической и оборонной промышленности.

Спутник EROS-C3 был успешно запущен с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии, США.

Об этом информирует The Jerudsalem Post со ссылкой на компанию Israel Aerospace Industries (IAI).

«Сегодняшний запуск спутника EROS-C3 является еще одним подтверждением передовых технологических возможностей Israel Aerospace Industries, космического дома Государства Израиль», — сказал президент и главный исполнительный директор IAI Боаз Леви.

Отмечается, что после огромной работы над спутником, в течение которой над его разработкой и производством трудились лучшие умы IAI, сателлит начал передавать данные на наземную станцию.

«Israel Aerospace Industries сотрудничает с государственными органами, академическими учреждениями, НПО и инвесторами как из Израиля, так и из-за рубежа для продвижения технологических достижений, научных исследований и разработки будущих космических технологий», — говорится в сообщении.

Также издание уточняет, что для запуска спутника использовалась ракета-носитель Falcon 9 производства компании SpaceX Илона Маска. После запуска спутник вышел на запланированную орбиту вокруг Земли и начал передачу данных на наземную станцию.

Инженеры Israel Aerospace Industries начали серию заранее запланированных калибровок и испытаний, чтобы проверить характеристики спутника, и надеются вскоре начать полноценную работу.

«Космическая программа Израиля опирается на впечатляющий набор технологий, разработанных IAI в сотрудничестве с Министерством обороны Израиля, академическими кругами и Министерством науки и технологий», — сказал председатель совета директоров IAI Амир Перец.

Также сообщается, что выводы со спутника и важные данные, которые он будет передавать на наземную станцию, помогут IAI продолжать улучшать свои передовые возможности в этих областях.

Как сообщал Курсор, накануне компания SpaceX запустила в космос израильский разведывательный спутник EROS C-3. Это уникальный аппарат, его стоимость составляет приблизительно 186 миллионов долларов.

Кроме того, Курсор информировал о том, что при помощи марсианского летательного аппарата ученые из NASA смогли увидеть новые ракурсы поверхности Марса.