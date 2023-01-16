В Израиле существенно подорожала квартплата: с чем это связано

Этот показатель вырос в декабре прошлого года по некоторым позициям.

За последний месяц владельцы квартир в Израиле заметно повысили стоимость квартплаты. По договорам, которые были продлены в декабре 2022 года, показатель увеличился на 4,4 процента.

Об этом свидетельствую данные Центрального статистического бюро.

Владельцы недвижимости сделали поправку на инфляцию во время перезаключения документа. Почти в два раза повысилась стоимость квартплаты в схемных квартирах. Люди, купившие жилье и сдавшие его в аренду, увеличили в среднем цену на 8,2 процента. Это более 300 шекелей при аренде в 4 тысячи шекелей. По сравнению с летом позапрошлого года, квартплата при смене хозяина дорожала на 5-7 процента.

Отмечается, что в декабре часть квартир на съем заметно подорожали, несмотря на замедление темпов роста инфляции. Вчера индекс цен вырос всего на 0,3 процента.

«Курсор» писал ранее, что журналисты проанализировали рынок недвижимости в стране и назвали стоимость самой дешевой квартиры, выставленной на продажу в начала 2023 года, а также стоимость самого дорого дома.

Еще мы писали, что в 2021 году в Израиле ежемесячные расходы на жилье для всех домохозяйств в среднем составили 3763 шекеля, то есть 23 процента от доходов граждан.

Напомним, что крупнейшая в мире база данных о стоимости и о качестве жизни Numbeo опубликовала индекс стоимости недвижимости, который был зафиксирован на начало 2023 года. Исходя из данных, сформировался рейтинг стран с самым дорогим в мире жильем.