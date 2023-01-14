СМИ назвали самую дешевую квартиру и самый дорогой дом в Израиле

Журналисты проанализировали рынок недвижимости в стране и назвали стоимость самой дешевой квартиры, выставленной на продажу в начала 2023 года, а также стоимость самого дорого дома.

Об этом пишет издание ice.

Самая дешевая квартира с тремя комнатами, общей площадью до 60 кв. метров находится на улице Пальмах в Араде, на третьем этаже. Ее цена составляет 400 тысяч шекелей. И к настоящему моменту она уже приобретена.

А вот самым дорогим объектом недвижимости, согласно исследованию, является дизайнерская вилла в Герцлии-Питуах с 10-ю комнатами. Общая площадь составляет 550 кв., также там есть участок в два дунара, большой бассейн с видом на море. Стоимость дома — 40 миллионов шекелей. После проведенного ремонта вилла пустует, что позволит новым хозяевам немедленно въехать в дом после покупки.

«Курсор» писал ранее, что пользователи популярного сайта Reddit проголосовали за то, что многоэтажный дом, расположенный в Бат-Яме, является «самым уродливым в мире».

Еще мы писали, что рынок жилой недвижимости в Тель-Авиве замедлился больше, чем где-либо еще в Израиле, но цены пока остаются высокими.