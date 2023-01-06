Названы города мира с самым дорогим жильем

Аналитики при формировании списка ориентировались на три важных фактора.

Крупнейшая в мире база данных о стоимости и о качестве жизни Numbeo опубликовала индекс стоимости недвижимости, который был зафиксирован на начало 2023 года. Исходя из данных, сформировался рейтинг стран с самым дорогим в мире жильем.

Об этом сообщается на сайте Numbeo.

Лидирующие позиции в списке заняли китайские города. На первом месте оказался Шанхай, на втором — Пекин и на третьем — Гонконг. Далее в рейтинге идет Коломбо (Шри-Ланка), Бейрут (Ливан), Шэньчжэнь (Китай), Манила (Филиппины), Гуанчжоу (Китай), Мумбаи (Индия), Хошимин (Вьетнам).

При формировании списка аналитики ориентировались на три важных фактора: ежемесячную стоимость ипотеки, арендную плату и валовой доход от сдачи жилья в месяц.

А вот наименее доступное жилье, согласно данным на начало 2023 года, оказалось в москве*, санкт-петербурге (россия), а на третьем месте досталось Парижу (Франция).

«Курсор» писал ранее, что каждый город по-своему уникален и прекрасен, у него есть своя история, памятные места и особая атмосфера. Но согласно исследованию Euromonitor International, лучшим городом 2022 года является Париж.

Еще мы писали, что есть множество красивых и интересных городов, которые привлекают туристов со всего мира своей архитектурой, историей, достопримечательностями и природными богатствами. Но исследование, проведенное Mastercard, определило три города, которые лидируют по посещаемости туристов.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!