В Израиле утвердили законопроект о реформировании системы налоговых льгот для репатриантов

Законопроект был подан главой комиссии депутатом от НДИ Алексом Кушниром и объединен с законопроектом депутатов Владимира Беляка и Константина Развозова, которые предложили улучшить модель налоговых льгот для репатриантов.

Об этом сообщает новостное интернет-издание «Israelinfo».

По мнению авторов закона, многие репатрианты (около 70%) не успевают за 3,5 года воспользоваться налоговыми льготами из-за их неоднозначной структуры.

Так, по существующему закону наибольшее количество льготных единиц (каждая из которых «стоит» 223 шекеля подоходного налога) приходится на первые полтора года, когда абсолютное большинство репатриантов учатся в «ульпане» и подрабатывают на малооплачиваемых работах.

Как правило, на таких работах вовсе не снимают подоходный налог — на сегодня доход до 5070 шекелей налогом не облагается. Если быть точными, налог есть, но он снимается 2,25 льготными единицами.

После полутора лет от льготных единиц остается две, а еще через год одна. Хотя именно в этот период люди уже справляются с ивритом и могут найти более высокооплачиваемую работу.

В Финансовой комиссии решили полностью пересмотреть этот принцип и увеличить срок налоговых льгот на 1 год — до 4,5 лет:

в первый год они предлагают давать одну единицу (вместе с 2,25 единицами, которые есть у всех израильтян, их вполне достаточно);

в следующие полтора года дается максимальное количество налоговой льготы — 3 единицы;

с 2,5 до 3,5 лет в стране — 2 единицы;

с 3,5 до 4,5 — 1 единица.

Таким образом, наибольшая налоговая льгота приходится на самый тяжелый период, когда корзина абсорбции израсходована, ульпан закончен и люди выходят в свободное плавание.

Законопроекту еще предстоит пройти утверждение в трех чтениях в Кнессете.

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