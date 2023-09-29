В минздраве предполагают, что больной заразился вирусом во время поездки в Мексику.

28 сентября сообщение о случае лихорадки денге в местном совете Кохав-Яир-Цур-Игаль было получено министерством охраны окружающей среды.

Как пишет "Детали", по результатам эпидемиологического расследования стало ясно, что пациент, скорее всего, заразился этим вирусом во время поездки в Мексику.

"Лихорадка денге передается через укус самки азиатского тигрового комара. Инкубационный период у человека составляет от 4 до 7 дней. Чаще всего заболевание протекает бессимптомно, особенно при первом заражении. Однако в редких случаях возможны симптомы, которые могут длиться около недели и исчезают самостоятельно. В некоторых случаях возможны осложнения и даже смертельный исход", - заявил руководитель департамента борьбы с вредителями в министерстве охраны окружающей среды, доктор Шай Райхер.

В Израиле также обитают азиатские тигровые комары, что вызывает опасения относительно распространения заболевания в стране. Этот вид комара является активным днем, но его полетовой радиус обычно не превышает 100 метров, что создает возможности для целенаправленной борьбы с ними с целью предотвращения распространения болезни.

В сотрудничестве с министерством здравоохранения и местным советом министерство охраны окружающей среды разработало план немедленных мероприятий с целью снижения риска заражения лихорадкой денге для жителей этой области. Принято решение об уничтожении взрослых самок комаров в радиусе 100 метров от места обнаружения инфицированного переносчика. Если в радиусе 300 метров от места обнаружения будут найдены очаги размножения комаров, то и эти насекомые будут уничтожены.

Людей, проживающих рядом с зоной, призывают соблюдать простые, но эффективные меры защиты, чтобы снизить риск укусов комаров и заражения.

До этого мы писали, что Израилю грозит вспышка опасной инфекции. Министерство здравоохранения и министерство охраны окружающей среды опубликовали предупреждение о поимке комаров, которые заражены вирусом лихорадки Западного Нила.