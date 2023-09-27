В нашей стране увеличилось количество комаров-переносчиков этой инфекции.

В среду, 27 сентября, накануне праздника Суккот, министерство здравоохранения и министерство охраны окружающей среды опубликовали предупреждение о поимке комаров, которые заражены вирусом лихорадки Западного Нила.

Об этом сообщает "Детали".

Эти комары были обнаружены в районе водохранилища Наан в региональном совете "Гезер" и в районе водохранилища Рам-Он в региональном совете Гильбоа.

Лихорадка Западного Нила - это заболевание, которое переносится с птиц и животных на человека через укусы комаров. Инкубационный период этого заболевания составляет от 5 до 21 дня. В большинстве случаев оно проявляется как легкое гриппоподобное заболевание, но может вызвать осложнения, такие как менингит.

Смертельные случаи встречаются редко. С начала года тринадцать человек заразились лихорадкой Западного Нила, и трое из них умерли.

Министерство экологии выразило беспокойство по поводу распространения инфицированных комаров, особенно в сезон миграции перелетных птиц. Дожди и жара создают благоприятные условия для размножения комаров, которые передают вирус от птиц к человеку.

Власти рекомендуют проводить мероприятия по контролю за комарами и, при необходимости, их уничтожать. Рекомендации включают в себя устранение источников стоячей воды и меры защиты от укусов комаров, такие как использование репеллентов и уменьшение открытых участков кожи, подверженных укусам.

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