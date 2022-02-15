В Израиле за год зафиксировали миллионы кибератак

Многие пострадавшие компании и организации предпочитают идти на требования злоумышленников, заблокировавших доступ к их серверам, и переводят им десятки тысяч шекелей.

Согласно статистике, за последний год сильно выросло количество кибератак на сайты и сервисы различных компаний. Так, одной кибератаки может быть достаточно для того, чтобы нанести ущерб в примерно 500 тысяч долларов.

Об этом сообщили в Управлении по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Многие жертвы соглашались выплатить хакерам-вымогателям деньги. Часто платеж производился в биткоинах.

В 2021 году было совершено более миллиона атак. Это в 7 раз больше, чем годом ранее. Таким образом, согласно статистике, 42 процента крупных мероприятий Израиля стали жертвами кибератак. 80 процентов из тех, которые согласились на требования хакеров, снова подверглись атакам.

Ранее Курсор сообщал, что 59 процентов израильских компаний в производственном секторе не имеют защиты от кибервзломов. Так, опрос, проведенный Киберфорумом Ассоциации высоких технологий производителей Израиля, показывает тревожную картину готовности промышленности и израильских производственных компаний к защите от кибератак.

Также мы писали, что минобороны заявило, что заморозило экспортные лицензии на израильские технологии для «кибератак». Лицензионный отдел Министерства обороны, который должен утверждать продажу секретных технологий за границу, прекратил выдачу лицензий на такие продукты, как Pegasus.

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