В Израиле запускают международные рейсы из аэропорта Рамон

В аэропорту Рамон нет длинных очередей, пассажирам нужно прибыть всего за два часа до вылета, и будет бесплатная долгосрочная парковка.

С августа Arkia запускает рейсы из аэропорта Рамон недалеко от Эйлата по международным направлениям — в Ларнаку на Кипре и в Батуми, черноморский курорт в Грузии. Летом в аэропорт прибывают только внутренние рейсы, и пока это единственные международные рейсы, запланированные из Рамона в следующем месяце.

Хотя жители Эйлата и близлежащих поселений Арава являются естественными клиентами таких рейсов, еще неизвестно, будут ли израильтяне готовы преодолевать такое большое расстояние от центра страны, чтобы сесть на относительно короткие рейсы — рейс в Ларнаку длится менее часа.

Есть определенные преимущества. В аэропорту не будет длинных очередей, пассажирам нужно прибыть всего за два часа до вылета, и, безусловно, будет больше шансов, что багаж действительно будет сдан в багаж и прибудет в пункт назначения пассажира. Будет бесплатная долгосрочная парковка, в противном случае пассажиры должны будут платить 300 шекелей в каждом направлении за внутренний рейс.

Ожидается также, что иностранный перевозчик начнет полеты из Рамона в Турцию со следующего месяца.

Arkia не будет претендовать на субсидию в размере 60 евро на пассажира от правительства Израиля, которая предназначена для поощрения зимнего туризма в Эйлате. Оплата доступна только в период с октября по апрель. До пандемии Covid несколько недорогих международных перевозчиков летали в Эйлат зимой, и Управление аэропортов Израиля полагает, что авиакомпании возобновят полеты этой зимой. Тем не менее, Arkia выиграет от гораздо более низких аэропортовых сборов в аэропорту Рамон, чем в аэропорту Бен-Гурион.

Генеральный директор Arkia International Оз Берловиц сказал: «Идея состоит в том, чтобы создать удобное и быстрое решение для жителей Эйлата и его окрестностей, которые хотят улететь за границу на отдых, и хотя мы все видим в СМИ скопление людей, которое есть в Бен-Гурион аэропорта и длинных очередей — те, кто живет в центре, могут путешествовать в отпуск в тишине, без очередей, без очередей и с бесплатной парковкой на все время пребывания за границей».

Берловиц объясняет, что это решение связано с нехваткой мест для посадки и взлета в аэропорту Бен-Гурион и невозможностью добавления рейсов, которые не были запланированы авиакомпаниями заранее. Он добавляет, что рейсов в Батуми из аэропорта Бен-Гурион мало.

Берловиц говорит, что тарифы из аэропорта Рамон конкурентоспособны по сравнению с аэропортом Бен-Гурион: стоимость проезда в Ларнаку начинается от 360 долларов в оба конца, а в Батуми — от 500 долларов в оба конца.

Ранее Курсор писал, что в Бен-Гурионе закроют Терминал 1: озвучены сроки. В последнее время в аэропорту наблюдается хаос, огромные очереди, проблемы с прохождением контроля безопасности и выдачей багажа.

Кроме того, пассажирам с севера будет предоставлена ​​услуга ранней регистрации в аэропорту Хайфы за день до их рейса. Услуга будет доступна на следующей неделе. Это должно помочь разгрузить аэропорт Бен-Гурион.

Наша редакция сообщала, что работники аэропорта Бен-Гурион распотрошили чемоданы туристов. В аэропорту Бен-Гурион вспыхнул большой скандал. Так, в сети начал распространяться видеоролик, на котором видно, как сотрудники аэропорта разбрасывают вещи из чемоданов туристов.