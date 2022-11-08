Северная Корея атакует: хакеры пытались взломать израильскую криптофирму

Кибератаке подверглась израильская криптовалютная фирма, которая заявила о попытке несанкционированного вывода денежных средств.
Атаку приписали хакерам из Северной Кореи. Их действия, по словам криптофирмы, были «профессиональными и изощренными».
Согласно заявлению израильской компании, северокорейские хакеры выдали себя за японского поставщика компании и попытались получить доступ к средствам.
Однако взлом был предотвращен сотрудниками фирмы Konfidas, занимающейся кибербезопасностью.
В отчете службы кибербезопасности говорится, что в атаке применены «незнакомые инструменты», которые «вызвали тревогу в Израиле».
Если бы взлом был успешным, средства были бы использованы для развития ядерной программы Северной Кореи.
В конфиденциальном отчете ООН сообщается, что в прошло году Северная Корея украла более 300 миллионов долларов в криптовалюте для поддержания своих программ ядерных вооружений.
Ранее Курсор писал, что Северная Корея пригрозила «решительным» ответом на совместные учения США и Южной Кореи. Пхеньян заявляет, что недавние ракетные испытания были «четким ответом», и угрожает, что он нарастит «безжалостные» военные действия для противодействия учениям ВВС США и Южной Кореи.
Также Курсор сообщал об угрозе вооруженного столкновения: Южная Корея подняла в небо 80 истребителей. Военно-воздушный флот Южной Кореи поднят в небо по тревоге из-за угрозы пересечения северокорейскими самолетами линии разграничения.