В Кафр-Кане застрелили молодую женщину

В деревне Кфар-Кана произошло убийство 29-летней женщины. Израильтянка получила огнестрельное ранение, в результате чего скончалась.

По информации, переданной парамедиками от службы скорой помощи «Маген Давид Адом», в деревне Кфар-Кана произошел инцидент с применением насилия, в результате которого молодая женщина получила тяжелое огнестрельное ранение.

Бригада скорой помощи, которая доставила пострадавшую в Английскую больницу в Нацерете, начала проводить реанимационные мероприятия, однако, по словам врачей, жизнь пациентки спасти не удалось.

Полиция уже начала расследование происшествия. Предварительно установлено, что погибшей оказалась 29-летняя женщина.

Напомним, 8 марта в северо-восточной части Израиля, в небольшой деревне Тамра, три человека получили ранения в результате стрельбы. Один из них — скончался. Полиция сообщила, что убитый был местным жителем, ему было всего 17 лет. Трое подозреваемых были задержаны по подозрению в причастности к убийству.

До этого в Рахате неизвестные расстреляли 50-летнего мужчину. Медики попытались стабилизировать состояние пострадавшего, но он скончался после доставки в больницу «Сорока» в городе Беэр-Шева. Полиция начала расследование и выясняет подробности причинения тяжелой травмы. Дополнительные силы полиции были переброшены в Рахат. Оценку ситуации лично провел командующий Южным округом Нахшон Наглер.

Также «Курсор» писал о жутком убийстве жительницы Лоды. В обвинительном акте говорится, что мужчина убил Лидар Свису, свою соседку, утверждая, что шум, который она издавала, мешал ему спать. Преступник четыре раза ударил ее ножом в спину и остановился, когда понял, что ему удалось ее убить. После убийства он вернулся в свою квартиру, вымыл руки и вышел из здания. Позже его задержали силовики.