В Кафр-Касеме открыли стрельбу прямо на поминках: известно о пятерых пострадавших

17:51, Сегодня
Новости Израиля, Происшествия
пистолет фото
Фото: pixabay.com

Страшный инцидент случился во время семейных поминок в Кафр-Касеме. К палаткам во дворе прорвались неизвестные, которые открыли беспорядочную стрельбу и ранили пятерых человек.

Шокирующее происшествие случилось на поминках в Кафр-Касеме в ночь с пятницы на субботу. Неизвестные лица пришли на поминки и открыли огонь по собравшимся.

Место инцидента находилось всего в 300 метрах от отделения полиции. Сын покойной сообщил, что на поминках присутствовало около 150 человек. Во дворе были расставлены палатки, и внезапно по людям началась стрельба. Они даже не успели понять, кто и откуда стрелял.

В результате стрельбы ранения получили пять человек, присутствовавших на поминках. Это трое родственников покойной и двое соседей.

Четыре человека получили легкие травмы, а один из родственников доставлен в больницу с травмами средней степени тяжести.

Полиция начала расследование дела. В это время все пострадавшие находятся в больнице “Бейлинсон”.

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Автор материала:
Орли Шендт
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