В Кафр-Касеме открыли стрельбу прямо на поминках: известно о пятерых пострадавших

Страшный инцидент случился во время семейных поминок в Кафр-Касеме. К палаткам во дворе прорвались неизвестные, которые открыли беспорядочную стрельбу и ранили пятерых человек.

Шокирующее происшествие случилось на поминках в Кафр-Касеме в ночь с пятницы на субботу. Неизвестные лица пришли на поминки и открыли огонь по собравшимся.

Место инцидента находилось всего в 300 метрах от отделения полиции. Сын покойной сообщил, что на поминках присутствовало около 150 человек. Во дворе были расставлены палатки, и внезапно по людям началась стрельба. Они даже не успели понять, кто и откуда стрелял.

כשפושעים יורים בילדים וגורמים להם פציעות, זה נקרא ניסיון רצח, ולא כדורי תועה.

גם בסוכת אבלים יורים.

תיעוד רגע הירי לעבר סוכת אבלים בכפר קאסם, כתוצאה נפגעו חמישה בני אדם, שלושה קרובי משפחה ורופא ושכן pic.twitter.com/6Oy1C11nAs — Hasn Shalan (@HasnShalan) July 23, 2022

В результате стрельбы ранения получили пять человек, присутствовавших на поминках. Это трое родственников покойной и двое соседей.

Четыре человека получили легкие травмы, а один из родственников доставлен в больницу с травмами средней степени тяжести.

Полиция начала расследование дела. В это время все пострадавшие находятся в больнице “Бейлинсон”.

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