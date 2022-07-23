В Китае казнили мужчину, который сжег свою жену

Промежуточный народный суд тибетской и цянской автономной префектуры Нгава заявил, что казнил мужчину, который в 2020 году во время прямой трансляции сжег свою жену.

Китайский суд в юго-западной провинции Сычуань казнил в субботу мужчину, который был осужден за убийство за поджог своей бывшей жены, в деле, которое вызвало национальное возмущение и ужас в связи с крайним случаем домашнего насилия.

Промежуточный народный суд тибетской и цянской автономной префектуры Нгава в коротком заявлении, опубликованном в интернете в субботу утром, сообщил, что казнил Танга Лу.

Танг поджег свою бывшую жену в сентябре 2020 года, когда она вела прямую трансляцию на Douyin, платформе для коротких видео. 30-летняя женщина, известная в сети как Ламу, умерла от полученных травм через несколько недель.

Ламу рассказывала о своей жизни в коротких видеороликах и прямых трансляциях на Douyin, китайской версии TikTok, управляемой той же материнской компанией. В своих видео она показывала сельскую местность Сычуани и вела блог о своей жизни. Она была этнической тибеткой и часто носила традиционную тибетскую одежду в видеороликах.

Сестра Ламу рассказала газете Paper, официальному СМИ, базирующемуся в Шанхае, что ее сестра годами терпела домашнее насилие со стороны Танга и в результате решила развестись с ним.

Этот случай вызвал всеобщее осуждение и возмущение по всей стране по поводу тяжелого положения, в котором могут оказаться женщины в браке с жестоким обращением. Полиция взяла мужчину под стражу через несколько дней после того, как распространилась информация о нападении.

Танг обжаловала это решение, но в январе этого года проиграла апелляцию.

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