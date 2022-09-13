В каких районах на севере Израиля обнаружили разносчиков опасной лихорадки

В министерстве охраны окружающей среды призвали местные власти следить за данными территориями и проводить немедленную борьбу с вредителями.

На севере Израиля были обнаружены комары, зараженные вирусом лихорадки Западного Нила.

Об этом сообщает Times of Israel, ссылаясь на информацию министерства охраны окружающей среды.

Отмечается, что зараженные комары были обнаружены в районах ручья Баркан возле тренировочной базы бригады «Голани», ручья Харод в районе тюрьмы «Шата», а также возле кибуца Кфар-Рупин.

В министерстве призвали местные власти следить за данными территориями и проводить немедленную борьбу с вредителями.

Как известно, вирус лихорадки западного Нила был обнаружен в крови больной женщины в 1937 году в Уганде. Постепенно у населения Уганды и экваториальной Африки развился иммунитет к заболеванию уже к началу 70-х, однако, к этому времени вирус перекинулся на другие регионы. В последующем появились данные о широком распространении заболевания в других странах тропической Африки и Азии.

Люди, инфицированные вирусом лихорадки Западного Нила, обычно испытывают симптомы гриппа и выздоравливают в течение недели, но в некоторых случаях болезнь может привести к летальному исходу.

Как сообщал Курсор, минздрав настаивает на соблюдении рекомендаций о мерах предосторожности против укусов комаров, которые могут вызвать лихорадку Западного Нила. Так, во избежание укусов комаров и распространения болезни министерство здравоохранения и министерство охраны окружающей среды просят население следовать рекомендациям специалистов.