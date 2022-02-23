В Кфар-Саве построят стадион на 10 тысяч мест

В Кфар-Саве, помимо стадиона, в комплексе будут построены новые тренировочные площадки, коммерческие и рабочие зоны, подземный паркинг и спортивные залы.

Сегодня утром, на торжественной пресс-конференции мэр Кфар-Савы объявил о строительстве в городе нового футбольного стадиона на месте старого Levita.

Согласно заявлению, муниципалитет Кфар-Савы в сотрудничестве с Земельным управлением Израиля начинает процесс первоначального планирования строительства стадиона в городе. Этот позволит снести Levita и заменить его новым стадионом на 10 000 мест, который будет построен в соответствии с самыми высокими европейскими стандартами, требуемыми Премьер-лигой.

Помимо современного и модернизированного стадиона, в комплексе будут построены новые тренировочные площадки, коммерческие и рабочие зоны, а также подземный паркинг, который обеспечит сотни парковочных мест, и спортивные залы.

Источники сообщают, что муниципалитет Кфар-Савы и Земельная администрация Израиля в настоящее время ведут переговоры, чтобы обобщить все окончательные детали сделки, и ожидается, что она будет завершена в ближайшие недели.

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