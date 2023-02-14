В Киеве назвали условие для встречи Зеленского с Коэном — СМИ

Ожидается, что министр иностранных дел посетит Украину в ближайшее время для повторного открытия посольства Израиля в Киеве.

Президент Украины Владимир Зеленский еще не решил, встретится ли он с министром иностранных дел Эли Коэном.

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на украинского высокопоставленного чиновника.

Ожидается, что Коэн посетит Киев в ближайшем будущем, став первым министром иностранных дел Государства Израиль, посетившим украинскую столицу с тех пор, как почти год назад началось российское вторжение.

По словам чиновника, Зеленский хочет, чтобы Израиль предложил ощутимую поддержку Украине. В то же время Иерусалим до сих пор не ответил на запрос Киева в 2022 году о предоставлении кредита в размере 500 миллионов долларов.

«Израиль также не продвинулся вперед в своем предложении помочь Украине с гражданской системой раннего предупреждения», — сказал источник.

Как сообщал Курсор, Украина направила Израилю ряд запросов в рамках подготовки к предстоящему визиту министра иностранных дел Эли Коэна в Киев, первым из которых является запрос о четком публичном заявлении против вторжения россии* в Украину и в поддержку территориальной целостности Украины.

Запросы, которые также включают в себя выражение поддержки территориальной целостности страны, лечения в Израиле и разработки противоракетных технологий, не соответствуют предыдущим запросам Киева в отношении оборонительного вооружения, но все же могут заставить правительство премьер-министра Биньямина Нетаниягу в неудобное положение, пытаясь лавировать между воюющими союзниками.

Ранее военный эксперт прокомментировал заявление Израиля относительно «Железного купола».

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