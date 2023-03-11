На озере Кинерет два человека серьезно ранены в результате аварии гидроцикла

Парамедики оказали пострадавшим медицинскую помощь, а затем доставили их в центр «Зив» для дальнейшего лечения.

В субботу, 11 марта, двое мужчин получили ранения средней степени тяжести в результате аварии гидроцикла на озере Кинерет.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Отмечается, что на место происшествия прибыли парамедики, которые оказали пострадавшим медицинскую помощь, а затем доставили их в медицинский центр «Зив» в Цфате для дальнейшего лечения.

До этого мы писали о том, что уровень воды в озере Кинерет продолжает подниматься. Так, по состоянию на 26 февраля уровень воды в главном пресноводном резервуаре страны — озере Кинерет (Галилейское море) составлял 210 метров и 23 сантиметра ниже уровня Мирового океана.

До верхней красной линии остается один метр и 43 сантиметра. Если она будет достигнута, властям нужно будет открыть плотину, которая не открывалась с 1992 года. Тогда в реку Иордан сбросили примерно 250 миллионов кубометров воды.

Как сообщал Курсор, туристы на озере Кинерет получат новую локацию для отдыха. Планируется благоустройство пляжа «Ганей Эфрат» на полуторакилометровом участке северо-западного побережья.

Новая инфраструктура позволит усилить уровень безопасности. Также поток туристов будет резко увеличен, что позволит получить дополнительные инвестиционные прибыли для этой локации.

Сейчас на берегу пляжа «Ганей Эфрат» официально запретили купание, поскольку там нет спасателей. В летний сезон купание на западном побережье Кинерета достаточно опасно, поскольку сильные западные ветры уносят отдыхающих на надувных плавсредствами вглубь озера. Это повышает риски для туристов, что беспокоит местные власти и правоохранительных органов.

Ранее Курсор информировал, что вблизи озера Кинерет решили улучшить условия с транспортом. Передвижение по восточному побережью Кинерета от перекрестка Цемах до перекрестка Маале Гамла для туристов станет доступнее. Запустили бесплатный автобус, который будут перевозить отдыхающих, даже в выходные дни.