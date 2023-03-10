ЧП в Кирьят-Гате: пылают не менее десяти зданий, опубликованы жуткие кадры

17:47, Сегодня
Новости Израиля
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Фото: pixabay.com

В Кирьят-Гате произошел масштабный пожар.

Сегодня на территорию промышленного комплекса в Кирьят-Гате прибыли бригады спасателей и пожарных в связи с масштабным пожаром.

Пожарно-спасательные формирования зафиксировали черный дым и распространение огня на большое количество производственных зданий.

Команды разделись на разные участки, а руководитель операции приступил к оценке ситуации, чтобы определить масштабы события и не допустить его распространения на дополнительные производственные здания.

На данном этапе горят различные здания и предприятия, в том числе магазин с инструментами, столярная мастерская и другие предприятия смешанного содержания.

Командир операции заявил: «Это крупное событие может распространиться на близлежащие предприятия, поэтому для оказания помощи пожарным командам в соседних районах была объявлена ​​​​чрезвычайная ситуация. На данном этапе задействовано большое количество пожарных команд. Они работают на месте, и параллельно с тушением пожара мы проводим сканирование с целью поиска людей, если кто-то попал в ловушку».

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