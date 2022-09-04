В Газе ХАМАС казнил пятерых людей, подозреваемых в сотрудничестве с Израилем

4 сентября, сегодня, в секторе Газа произошла казнь пятерых местных жителей. В ХАМАСе утверждают, что это якобы связано с сотрудничеством с израильскими спецслужбами и убийствами.

Двух осужденных обвиняли в «пособничестве оккупации», а остальных троих – в убийстве. Сперва приговоренным дали возможность оспорить высшую меру наказания, но тщетно.

Об этом сообщает издание «Детали«.

Двоих приговоренных расстреляли, а остальных – повесили. Также известны имена четырех казненных – Джибриль Кармут, Халид ас-Самари, Нааль Ахаль и Мурад Абу Зайд.

Ранее мы рассказывали, что палестинские боевики, обстрелявшие сегодня, 4 сентября, автобус в долине реки Иордан, пытались сжечь солдат «коктейлями Молотова», но подожгли собственное авто.

Также «Курсор» сообщал о новых деталях нападения на протестующих против Нетаниягу. Оказалось, что отец и его сын-подросток бросали камнями в демонстрантов, за что их арестовали.

Кроме этого, недавно 70-летняя женщина не справилась с автомобильным управлением и въехала в здание вокзала в Тель-Авиве.