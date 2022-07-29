В Кремле отказались давать комментарии по делу о закрытии Сохнута

Пресс-секретарь путина заявил, что не имеет права рассказывать подробности о претензиях к Еврейскому агентству, поскольку «идет судебный процесс».

Во время интервью в пятницу пресс-секретарь путина* дмитрий песков отказался ответить на вопрос, какие нарушения в работе Еврейского агентства послужили причиной для требования минюста рф закрыть все операции «Сохнут» в россии.

Представитель Кремля заявил: «Все-таки идет судебный процесс, поэтому мы не можем ничего сейчас комментировать. Просто не имеем права».

При этом ранее он говорил, что закрытие никак не связано с так называемой «утечкой мозгов», хотя в письме минюста Еврейскому агентству предъявлено обвинение, что предоставляется возможность репатриироваться только евреям, которые «заняты в науке и деловой сфере».

Официально «Сохнут» обвиняется в нарушении законодательства по хранению личных данных граждан рф. Их нельзя передавать за границу, они должны храниться на серверах, находящихся в россии. «Сохнут» якобы нарушил это требование, когда собирал информацию о гражданах, имеющих право на репатриацию.

СМИ уверены, что «Сохнут» для Кремля выступает в качестве разменной монеты в политической игре. Однако песков призвал «не политизитировать» ситуацию вокруг «Сохнута».

«Курсор» писал о закрытии Еврейского агентства: стала известна реакция российской диаспоры.

Наш сайт сообщал ранее, что в россии прокомментировали требование закрыть «Сохнут».

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