В Ликуде растет недовольство Яривом Левиным, который отвечает за коалиционные переговоры

09:38, Сегодня
Новости Израиля, Политика
ярив левин фото
Фото: Tomer Neuberg/Flash90

В Ликуде опасаются «преднамеренного ослабления» статуса высокопоставленных членов партии со стороны главного участника переговорного процесса Ярива Левина.

Высокопоставленные члены партии Ликуд выразили недовольство действиями главного участника переговорного процесса Ярива Левина.

Об этом сообщает Аруц Шева.

В Ликуде заявили: «Ярив Левин готовит почву для эпохи после Нетаниягу».

Пока переговоры Ликуда по коалиции зашли в тупик с двумя партнерами: «Религиозным сионизмом» и партией «Яадут а-Тора». Поэтому сейчас назревает недовольство высокопоставленных членов партии Ликуд, и не тем, как ведутся переговоры, а депутатом Кнессета Яривом Левиным, главой переговорной группы партии.

Его действия в партии называют «преднамеренным ослаблением» статуса высокопоставленных членов партии. Они считают, что Левин действует с учетом эпохи «после Нетаниягу» и стремится поставить одних людей в выгодное положение, понизив других. Это касается распределения министерств, а также объема полномочий внутри самих министерств.

На прошлой неделе уже начали раздаваться недовольства от депутатов от Ликуда Давида Битана, Дуди Амсалема и Исраэля Каца.

Ранее Курсор сообщал, когда Ликуд планирует подписать соглашение с ШАС. Арье Дери может получить должности исполняющего обязанности премьер-министра, министра внутренних дел и министра здравоохранения.

Кроме того, наш сайт писал, что стало известно, какой портфель выберет Арье Дери.

Также мы информировали, что соглашение достигнуто: о чем договорились Ликуд и «Оцма Иегудит».

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