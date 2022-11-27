В Ликуде растет недовольство Яривом Левиным, который отвечает за коалиционные переговоры

Высокопоставленные члены партии Ликуд выразили недовольство действиями главного участника переговорного процесса Ярива Левина.

Об этом сообщает Аруц Шева.

В Ликуде заявили: «Ярив Левин готовит почву для эпохи после Нетаниягу».

Пока переговоры Ликуда по коалиции зашли в тупик с двумя партнерами: «Религиозным сионизмом» и партией «Яадут а-Тора». Поэтому сейчас назревает недовольство высокопоставленных членов партии Ликуд, и не тем, как ведутся переговоры, а депутатом Кнессета Яривом Левиным, главой переговорной группы партии.

Его действия в партии называют «преднамеренным ослаблением» статуса высокопоставленных членов партии. Они считают, что Левин действует с учетом эпохи «после Нетаниягу» и стремится поставить одних людей в выгодное положение, понизив других. Это касается распределения министерств, а также объема полномочий внутри самих министерств.

На прошлой неделе уже начали раздаваться недовольства от депутатов от Ликуда Давида Битана, Дуди Амсалема и Исраэля Каца.

Ранее Курсор сообщал, когда Ликуд планирует подписать соглашение с ШАС. Арье Дери может получить должности исполняющего обязанности премьер-министра, министра внутренних дел и министра здравоохранения.

Кроме того, наш сайт писал, что стало известно, какой портфель выберет Арье Дери.

Также мы информировали, что соглашение достигнуто: о чем договорились Ликуд и «Оцма Иегудит».