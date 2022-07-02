В Ликуде усиливают давление на Шакед

Депутат Кнессета от партии «Ликуд» Давид Битан усилил давление на Айелет Шакед, отметив, что ее партия не сможет преодолеть избирательный барьер

Представитель партии «Ликуд» Давид Битан считает, что партии «Ямина», которую сейчас возглавляет Айелет Шакед будет проблематично преодолеть избирательный барьер, чтобы попасть в парламент, поэтому ей нужно принять решение по поводу своего политического будущего.

Об этом сообщает издание 7kanal.

По словам Битана, дальнейшая политическая деятельность Шакед во многом теперь зависит от лидера партии «Ликуда» Биньямина Нетаниягу, ведь он будет решать, принимать ли Айелет Шакед в свою партию, вести против нее избирательную кампанию или, наоборот, содействовать ей в этом процессе.

Депутат Кнессета потребовал от Айелет Шакед проявить лояльность и принять решение по поводу присоединения к их коалиции и поддержки правительства во главе с лидером «Ликуда» Биньямина Нетаниягу.

«Курсор» писал ранее, что бывший и нынешний послы Израиля в ООН Дани Данон и Гилад Эрдан заявили о намерении участвовать в праймериз в «Ликуде».

Еще мы писали, что согласно результатам опроса, Ликуд опережает другие партии. Биньямин Нетаниягу может снова занять пост премьер-министра страны, если «Ямина» присоединится к блоку, возглавляемому «Ликудом».