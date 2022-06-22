Опрос: Ликуд опережает другие партии

Опрос показывает, что Биньямин Нетаниягу снова станет премьер-министром, если «Ямина» присоединится к блоку, возглавляемому «Ликудом».

Опрос, проведенный для Kan News , показывает, что если бы были выборы, то «Ликуд» был бы крупнейшей партией с 36 местами в Кнессете, а партия «Еш Атид» была бы второй по величине партией, получив 21 место.

Партия «Кахоль-Лаван» получит девять мест, как и партия «Религиозный сионизм». ШАС получит восемь мест, «Яадут а- Тора» — семь мест, Объединенный арабский список — шесть мест, а Авода — шесть мест.

«Ямина» получит пять мест, как и Исраэль Бейтену, а партии «Тиква Хадаша» и РААМ получат по четыре места каждая. Партия МЕРЕЦ не смогла пройти избирательный барьер.

Опрос показывает, что блок Нетаниягу получит 60 мест, что на одно меньше большинства, необходимого для формирования коалиции. Если к ним присоединится партия «Ямина», то у Биньямина Нетаниягу будет достаточно мест для формирования коалиции.

Ранее Курсор писал, что Моше Гафни пытается сформировать правительство до роспуска Кнессета. Лидер партии «Яадут а-Тора» сейчас активно проводит встречи с депутатами для того, чтобы сформировать альтернативное правительства до его роспуска на следующей неделе.

Кроме этого, телевизионные опросы показывают, что следующие выборы ничего не изменят. Три израильских телеканала провели собственные опросы и выяснили, что если бы выборы состоялись сегодня блок Нетаниягу получил бы 59 или 60 мест, чего не хватает для формирования правительства.

Курсор писал, что гендиректор Ямины ответила, готова ли партия войти в правительство Нетаниягу. Генеральный директор «Ямины» заявила, что ее партия стремится избежать дальнейшего политического тупика.

Председатель МЕРЕЦ сказал, кто виноват в распаде коалиции. Министр здравоохранения Ницан Горовиц, возглавляющий партию МЕРЕЦ, отреагировал на решение о роспуске правительства.

Ранее наш сайт писал, что стало известно, почему Беннет решил распустить правительство. Премьер-министр Нафтали Беннет, который сегодня (во вторник) принял решение распустить Кнессет и пойти на выборы, рассматривает возможность уйти из политической жизни и не участвовать в выборах в Кнессет 25-го созыва.

Также бывший премьер-министр, лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу пообещал, что «Ликуд» возглавит следующее правительство Израиля.