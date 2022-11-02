Итоги выборов в Израиле говорят о поднятии ультраправых и возвращении Нетаниягу — The Washington Post

Результаты голосования в Израиле свидетельствуют об ошеломляющем успехе ультраправых — признак растущего экстремистского течения в еврейском израильском обществе, которое, как предупреждают оппоненты и аналитики, угрожает демократии страны.

Об этом сообщает The Washington Post.

С 84% бюллетеней, подсчитанными по состоянию на 10:00, блок Нетаниягу получает 65 мест, что намного превышает 61 место, необходимое для формирования большинства в Кнессете, состоящем из 120 депутатов. Но результаты, вероятно, изменятся по мере подсчета большего количества бюллетеней. Ожидается, что окончательный подсчет результатов выборов во вторник будет опубликован только во второй половине дня в четверг, 3 ноября, или утром в пятницу, 4 ноября.

Экзитполы во вторник вечером изначально показали более скромную победу Нетаниягу, прогнозируя, что его блок партий получит 61 или 62 места. Нынешнее правительство возглавляет исполняющий обязанности премьер-министра Яир Лапид, лидер партии «Еш Атид», чей блок должен был получить 54 или 55 мест.

Выступая перед сторонниками на предвыборной вечеринке в Иерусалиме, Нетаниягу сказал, что он «на пороге крупной победы»: «Если фактические результаты будут отражать опросы на выходе, я создам национальное правительство, которое будет заботиться обо всех гражданах Израиля». Нетаниягу также назвал прогнозируемые результаты «огромным выражением веры».

По данным ЦИК Израиля, общая явка на выборах, пятых в Израиле менее чем за четыре года, составила 71,3%. Несмотря на повсеместное недовольство кажущимися бесконечными избирательными циклами, израильтяне проголосовали примерно на 4% выше, чем в прошлом году.

Партия Нетаниягу «Ликуд», по-видимому, останется самой крупной партией в Кнессете, а экзитполы дают партии от 30 до 32 мест. Если окончательный подсчет голосов совпадет с прогнозами, президент Израиля Ицхак Герцог поручит Нетаниягу сформировать правительство. Состав этого правительства не установлен, но ожидается, что в него войдут «Ликуд», ультраправые партии «Религиозный сионизм» и ультраортодоксальные партии ШАС и «Яадут а-Тора».

Этот сценарий вернет поляризующего политического лидера, который возглавлял правительство в течение 12 лет, прежде чем маловероятная коалиция противников свергла его в 2021 году, обратно в кабинет премьер-министра, на этот раз с союзниками.

Религиозно-сионистская коалиция во главе с Бецалелем Смотричем и Итамаром Бен-Гвиром, похоже, готова стать третьей по величине партией в Кнессете, что является кардинальным изменением в израильской политике, отражающим растущую привлекательность некогда маргинального ультранационалистического движения.

«Если опросы отражают реальные результаты, это означает, что у нас в Израиле крайне правое правительство. Правые экстремисты здесь, чтобы остаться, и я думаю, что их превращение в третью по величине партию в израильском парламенте является признаком беспокойства для всех, кто выступает за демократию», — сказал Гайил Талшир, политолог из Еврейского университета в Иерусалиме.

По словам Талшира, явка на выборах во вторник показывает, что Религиозно-сионистская коалиция проделала «очень хорошую работу с точки зрения явки на периферии» страны и среди избирателей из низших социально-экономических слоев.

«Демография также играет здесь роль, потому что на этих выборах проголосовало 200 000 новых избирателей, а, как мы знаем, в ультраортодоксальной и религиозно-сионистской общинах намного больше детей в семье», — сказал Талшир.

Выступление партии Бен-Гвира на выборах во вторник ставит политика прямо в мейнстрим. Бен-Гвир потребовал, чтобы его назначили министром общественной безопасности, курирующим полицию. Оппоненты, в том числе некоторые представители израильского истеблишмента, предупредили, что такой шаг будет опасен для Израиля, поскольку повышает вероятность серьезной эскалации израильско-палестинского конфликта.

Партия «Лагерь государственников» во главе с министром обороны Бени Ганцем перед выборами заявила, что в качестве главы общественной безопасности Бен-Гвир «подожжет страну изнутри».

На данный момент партия Лапида «Еш Атид» занимает второе место по величине в Кнессете, и, согласно опросам, партия получит от 22 до 24 мест. Его кампания за пост премьер-министра опиралась на поддержку более мелких партий, и все внимание было приковано к тому, преодолеют ли партии МЕРЕЦ и Авода, а также три арабские партии 3,25%, необходимый для прохождения в Кнессет. .

Согласно последним официальным подсчетам, Авода едва преодолела порог и должны были получить как минимум четыре места. МЕРЕЦ пока остался ниже порога.

Явка среди палестинских граждан Израиля, которые обычно голосуют ниже, чем израильтяне-евреи, внимательно отслеживалась как потенциально решающий фактор на выборах. Выборы во вторник стали первыми после того, как арабская партия РААМ входила в правящую коалицию Израиля. В преддверии выборов палестинские избиратели выразили разочарование арабскими политиками и политической системой, в которой доминируют евреи, которая, по их словам, маргинализирует их общины.

Предпринятые в последнюю минуту попытки политиков и палестинских арабских организаций получить право голоса, по-видимому, окупились — согласно анализу, проведенному центром aChord при Еврейском университете в Иерусалиме, процент голосов среди арабских граждан оценивается примерно в 54%.

Поскольку только две из трех партий — РААМ и левая коалиция Хадаш-Таал — в настоящее время преодолевают порог, арабские партии могут получить на одно место меньше, чем раньше.

Ранее Курсор писал, что МЕРЕЦ на грани прохода в Кнессет. Согласно последним подсчетам голосов Центральной избирательной комиссии, партия МЕРЕЦ остается ниже минимального порога для прохождения в Кнессет.

Курсор писал, что ЦИК подсчитал 84% голосов: какие партии проходят в Кнессет. ЦИК Израиля продолжает подсчет голосов на выборах в Кнессет.

Курсор сообщал, что Лапид готовится передать власть Нетаниягу. В партии «Еш Атид» идет подготовка к передаче власти правительству Нетаниягу.

Наша редакция писала, что Либерман разочарован результатами выборов: Мы сделали все возможное. Председатель «Исраэль Бейтену» Авигдор Либерман заявил, что «независимо от окончательных результатов выборов, мы будем их уважать».

Лапид: Мы будем терпеливо ждать, пока не будет подсчитан последний голос. Согласно последним подсчетам ЦИК, партия премьер-министра Яира Лапида занимает второе место по величине в Кнессете.

Кроме этого, появились первые комментарии политиков после оглашения результатов экзитполов. «Ликуд» начинает осторожно праздновать победу, тогда как в «Еш Атид» предлагают дождаться официальных результатов голосования.

Как сообщал Курсор, Нетаниягу заяивл, что «мы получили огромный вотум доверия, мы на пороге великой победы». Председатель «Ликуда» Биньямин Нетаниягу выступил в штаб-квартире партии после того, как экзитполы показали, что его блок получил достаточно мест в Кнессете для формирования правительства.

Напомним, что в «Ликуд» призвали отправить подкрепления полиции на все избирательные участки в арабском секторе.