У Лапида назвали главную проблему добычи газа из месторождения Кариш

Премьер-министр Яир Лапид в воскресенье, 25 сентября, созвал заседание по вопросам безопасности в контексте эскалации со стороны «Хизбаллы» на фоне переговоров с Ливаном относительно морской границы.

Об этом сообщает портал Walla.

Отмечается, что в заседании приняли участие министр обороны Бенни Ганц, заместитель премьер-министра Нафтали Беннет, а также высокопоставленные чиновники оборонного ведомства и разведывательного сообщества.

По словам источника издания, основной вопрос, который возник в ходе обсуждения, — это подготовка безопасности к началу добычи газа из месторождения «Кариш», которое расположено к югу от спорного района.

Как известно, на днях лидер «Хизбаллы» Хасан Насралла пригрозил, что, если начнется добыча газа, это станет пересечением «красной линии», что вызовет реакцию со стороны организации.

Ранее Курсор писал, что о переговорах по морским границам: как Ливан прореагировал на предложение Израиля. Переговоры с Ливаном стремительно приближаются к финальной точке. По информации ливанских изданий, Бейрут готов принять израильское предложение.

Также мы сообщали о словах Ганца: Атака «Хизбаллы» на газовое месторождение Кариш спровоцирует войну. Министр обороны Израиля Бени Ганц сделал предупреждение «Хизбалле» о том, что любая атака израильских газовых месторождений может стать причиной войны.

Напомним, мы информировали, что Иран намерен войти в созданную россией и Китаем организацию по безопасности. Для предотвращения последствий санкций, введенных Западом, Тегеран войдет в Шанхайскую организацию сотрудничества, созданную для противовеса западному влиянию в регионе.