Ганц обвинил Иран в попытке «купить» Ливан

Министр обороны Бени Ганц утверждает, что Иран пытается «купить» Ливан, заставляя его полагаться на «Хизбаллу» в вопросах топлива и ремонта неисправной электросети страны.

Ганц заявил об этом во время мероприятия в северном городе Кацрин.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

«Иран через «Хизбаллу» пытается купить Ливан, поставляя топливо, ремонтируя систему электроснабжения и строя электростанции. Энергетическая зависимость Ливана от Ирана может в итоге привести к созданию иранских баз на ливанской земле и дестабилизации региона»

Помимо этого, министр обороны прокомментировал планы о начале добычи газа на морском месторождении Кариш, которое в последние месяцы оказалось под угрозой со стороны «Хизбаллы». По его словам, Израиль не намерен уступать давлению, которое исходит от Ирана или его террористических марионеток.

«Это (таким же образом – прим.ред.) верно в отношении нашей свободы действий в условиях любой угрозы гражданам Израиля, которая возникает на границе и за ее пределами», – заявил Ганц, подразумевая авиаудары в Сирии и действия в Иране, в которых обвиняют Израиль.

Ранее мы рассказывали, что Бени Ганц прокомментировал жестокое убийство 84-летней Шломит Рэйчел Овадии в результате теракта в Холоне. По его словам, Израиль сталкивается с врагом, «у которого нет границ и основных человеческих ценностей».

«Мы работаем против ядовитой машины, которая подпитывает террористические атаки и приводит к причинению вреда невинным гражданам, и как всегда было в прошлом – мы его преодолеем, покалечим терроризмом и будем действовать против террористов и их отправителей везде, где они есть. Соболезную семье Шломит Рэйчел Овадии. Да будет благословенна ее память», – заявил он.

Также «Курсор» сообщал о том, как в ООН выступил президент Ирана Ибрагим Раиси. Он прокомментировал «растоптанную» ядерную сделку, а также заявил о «дикости» Израиля и расизме.

Помимо этого, Лапид резко раскритиковал Нетаниягу и упрекнул его в «ужасной безответственности».