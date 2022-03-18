В Лоде арестован вооруженный палестинец

Около полуночи полиция заметила подозрительного мужчину и погналась за ним. Были вызваны дополнительные подразделения, и мужчина был схвачен.

Полиция арестовала араба из Палестинской автономии в городе Лод в четверг вечером. 21-летний мужчина, незаконно находившийся в Израиле, был вооружен пистолетом Jericho, патронами и магазином.

Около полуночи полиция заметила подозрительного мужчину и погналась за ним. Были вызваны дополнительные подразделения, и мужчина был схвачен.

В отчете не говорилось, почему араб из ПА находился в Лоде, почему он был вооружен пистолетом и патронами и каковы были его намерения.

Лод был местом неоднократных погромов арабских жителей города против еврейских жителей в мае 2021 года.

«Курсор» писал ранее, что полиция раскрыла группировку ХАМАСа, которая действовала в Иерусалиме. Группа занималась сбором денег и финансированием террористов на протяжении нескольких лет. Боевики прикрывались фондом, который якобы помогал сиротам.

Также читайте о том, что двое палестинцев арестованы за стрельбу по солдатам ЦАХАЛа в Иудее и Самарии. По данным ЦАХАЛа, подозреваемые открыли огонь из самодельных пистолетов-пулеметов «Карло».