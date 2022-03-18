В сети показали, как украинские беженцы читают Свиток Эстер по дороге в Израиль

Евреи продолжают прибывать в Израиль, спасаясь от войны в Украине. И вот в сети показали видео с беженцами, которые читают Свиток Эстер в самолете по дороге в еврейское государство.
Ролик показали на телеграм-канале.
Ранее Курсор сообщал, что уже более 11 тысяч украинцев прибыли в Израиль с начала войны.
Также наш сайт писал, что самолет El Al с материалами для строительства полевого госпиталя в Украине готов к вылету.
Еще напомним, что Герцог встретился с репатриантами из Украины в отеле в Иерусалиме.
Британская разведка раскрыла новые данные о вторжении рф в Украину.
В Израиле резко увеличилось количество обращений в Центр психологической помощи.