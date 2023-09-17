Решение было принято в Эр-Рияде на конференции, которую впервые посетила официальная израильская делегация.

Министерство иностранных дел отреагировало на решение ЮНЕСКО объявить Тель-ас-Султан объектом палестинского всемирного наследия.

Об этом сообщает портал Walla.

В МИД отметили, что соответствующее решение было принято несмотря на послание генерального секретаря комитета по наследию ЮНЕСКО и многочисленные и искренние усилия генерального секретаря организации Одри Азуле в попытках "сбалансировать это решение".

"Министерство иностранных дел рассматривает принятое сегодня решение как еще одну попытку палестинцев цинично использовать ЮНЕСКО, а также как проявление политизации организации. Израиль будет уговаривать своих многочисленных друзей в организации, чтобы изменить все принятые искаженные решения", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Как сообщал Курсор, страны-члены ЮНЕСКО признали Тель-ас-Султан, находящийся в Иерихоне, «палестинским объектом всемирного наследия». Решение было принято по итогам голосования, которое провели в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В ЮНЕСКО, в частности, заявили, что возле упомянутого объекта размещены объекты еврейского и христианского наследия, которые не находятся в списке, но их сохранение имеет смысл.

Также мы писали о том, что израильский посол в ООН Гилад Эрдан выразил свой протест, покинув заседание Совета Безопасности. Дипломат настоял на переносе обсуждения палестинского вопроса, которое было назначено россией*, председательствующей в Совбезе в апреле, на другой день, чтобы не нарушать святость Дня памяти павших солдат и жертв терроризма - важного дня для израильтян.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!