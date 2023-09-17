В ООН определили объект в Иерихоне как "палестинское всемирное наследие"

Это произошло на конференции, которую впервые посетила официальная израильская делегация.

Страны-члены ЮНЕСКО, Конференция ООН по наследию, определили, что Тель-аль-Султан, находящийся в Иерихоне, признают «палестинским объектом всемирного наследия».

Об этом сообщает Telegram-канал "Сегодня в Израиле".

Решение приняли по итогам голосования, которое провели в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В ЮНЕСКО заявили, что после упомянутого объекта размещены еврейского и христианского наследия, которые не находятся в списке, но их сохранение имеет смысл.

Также конференцию посетили члены официальной израильской делегации, которой впервые разрешили въезд в Саудовскую Аравию для участия в конференции.

Известно, что в ЮНЕСКО не впервые проголосовали за признание "палестинских объектов всемирного наследия". Например, в 2017 году Пещеру Патриархов в Хевроне определили как объект палестинского наследия.

Ранее мы писали, что постпред Израиля в ООН заявил, что Махмуда Аббаса необходимо убрать с должности председателя ПА. Так, он сконцентрировался на антисемитских высказываниях председателя ПА, заявившего, что евреи якобы сами стали причиной своего массового истребления в нацистской Германии, потому что они якобы загнали немцев в кабалу долгов и займов.

Также "Курсор" сообщал, что чеченский антисемит-боец, живущий в Швеции, резко высказался об Израиле в соцсетях, после чего ему ответил израильтянин из ММА.

Помимо этого мы писали, что исследователям удалось раскрыть тайну корабля, затонувшего у берегов Израиля 1400 лет назад.