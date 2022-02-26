Израиль отказался подписывать проект резолюции ООН, осуждающей российское вторжение

Соединенные Штаты Америки и другие страны собирали подписи под проектом резолюции ООН с осуждением нападение России на Украину. В МИДе Израиля рассказали, почему отказались.

Израиль не стал ставить подпись под проектом резолюции, которая осуждает полномасштабное вторжение РФ на территорию Украины.

В министерстве иностранных дел объяснили, что резолюция «в любом случае» не смогла бы пройти, так как Россия наложила бы вето. При этом Соединенные Штаты хотели собрать под документом как моно больше подписей, чтобы показать, что международное сообщество поддерживает Украину и осуждает РФ.

При этом Израиль просили подписать проект резолюции, но представители еврейского государства отказались.

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