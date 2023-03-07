В МИДе работают над нормализацией отношений еще с четырьмя странами: в СМИ узнали детали

В то время как прогресс в налаживании отношений между Израилем и Саудовской Аравией остыл из-за кризиса между США и Саудовской Аравией, сейчас Израиль работает над тем, чтобы проложить путь для нормализации отношений с четырьмя другими странами и уже в ближайшие месяцы расширить соглашение Авраама.

Об этом пишет газета Исраэль Хайом.

Согласно сообщению, министр иностранных дел Эли Коэн и министерство иностранных дел работают с Мавританией, Сомали, Нигером и Индонезией для прорыва в установлении отношений с ними. За кулисами, участвующими в содействии переговорам, находятся премьер-министр Нетаниягу и высокопоставленные чиновники Государственного департамента США, в том числе Энтони Блинкен, Джейк Салливан и Амос Хохштейн.

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