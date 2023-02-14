В Минобороны назвали причину последних терактов, совершенных детьми

Нынешняя волна терроризма в Израиле проходит с участием несовершеннолетних детей. Последние три случая теракта были совершены подростками в возрасте 13-14 лет по подстрекательствам в социальных сетях.

Об этом сообщает «Walla«.

Министр обороны Бецалель Смотрич заявил, что палестинские подростки совершают теракты, потому что общество внушает им ненависть к израильтянам.

«13-14-летние дети, которые идут убивать евреев только потому, что они евреи, это не террористы-одиночки. Они растут в жестоком и подстрекательском обществе, которое внушает им ненависть к Израилю. Необходимо заняться проблемой подстрекательств в мечетях, в школах и в социальных сетях, чтобы создать факторы сдерживания», — сказал министр.

В ведомстве уточнили, что только за последние сутки полицейские Израиля арестовали четырех палестинских подростков. Двое из них подозреваются в подстрекательстве и поддержке терроризма. Еще одного суд отправит в ближайшее время под стражу, а четвертого — освободят, но назначат ограничения.

«Мы серьезно относимся к любому проявлению подстрекательств, угроз, поддержки террористических организаций или идентификации с ними. Мы продолжим действовать против этих подозреваемых повсеместно, в том числе против действий такого рода в социальных сетях и в СМИ», — подчеркнули в Минобороны.

Напомним, 13 февраля арабский подросток на КПП Аната напал с ножом на двух бойцов МАГАВ. В результате один из них скончался в больнице. Стрелка ликвидировали полицейские, а его родителей и брата арестовали.