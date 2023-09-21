На пляже в Бат-Яме обнаружили опасные бактерии - израильтян просят не купаться

В минздраве сделали важное предупреждение.

Министерство здравоохранения предупреждает о высоком содержании бактерий в воде на пляже "Сэла алеф" в городе Бат-Ям.

Об этом пишет "Детали".

Так, статистические данные показали, что пробы морской воды содержат повышенное количество бактерий.

Министерство здравоохранения напоминает о необходимости купаться только на официальных пляжах Израиля. Выполнение рекомендаций специалистов защитит здоровье наших граждан.

Ранее министерство объявило запрет на купание на пляжах в центральном районе страны, включая Тель-Авив, Бат-Ям и Герцлию, так как сточные воды были сброшены в море после переполнения дренажных колодцев. Запрет на купание был введен из-за загрязнения морской воды, связанного с проливными дождями и переполнением ливневой канализации.

Также мы писали, что в минэкологии назвали город, в котором самые чистые пляжи. Согласно данным министерства, только 71,2% бесплатных пляжей в Израиле были оценены как "очень чистые" или "чистые" во второй половине августа 2023 года, в то время как в прошлом году такую оценку получили 90% пляжей. Особенно хорошую оценку за свои пляжи получил город Бат-Ям.

Еще мы сообщали, что минздрав призвал не купаться на ряде пляжей от Ришон ле-Циона до Нетании.