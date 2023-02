Стало известно, почему мужчины больше подвержены риску заражения COVID-19

Мужчины и женщины по-разному реагируют на это заболевание, при этом мужчины подвержены более высокому риску заражения. Лежащая в основе этого различия клеточная основа до конца не изучена, но теперь исследовательская группа из Университета Осаки обнаружила специфические для пола различия в типе иммунных клеток, называемых регуляторными Т-клетками, или «Treg-клетками», и в производстве белков, называемых антитела, как часть ответа на инфекцию COVID-19.

Работа была опубликована в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Иммунная система отвечает за устранение вирусных инфекций, а также за возникновение многих острых симптомов COVID-19, поэтому крайне важно понимать изменения, происходящие в иммунной системе инфицированных пациентов. «Гуморальный ответ», выработка антител, при COVID-19 нарушен. Предполагалось, что за это ответственны Treg-клетки, поскольку их роль в иммунной системе заключается в регулировании других иммунных клеток и подавлении их активности для контроля силы иммунного ответа.

Особое значение имеют Т-фолликулярные регуляторные клетки («клетки Tfr»), подгруппа популяции клеток Treg, ответственная за контроль продукции антител. Команда ученых заметила, что пациенты-мужчины теряют циркулирующие клетки Tfr быстрее, чем пациенты-женщины , и определила половые различия для целой сети различных типов клеток, которые связаны с выработкой антител.

«Регуляция иммунной системы клетками Treg может иметь ключевое значение для понимания восприимчивости к COVID-19 и выздоровления от него», = объясняет первый автор исследования Йонас Норсков Сёндергаард.

Команда использовала подход, известный как одноклеточная протеомика с помощью масс-спектрометрии, позволяющий идентифицировать и анализировать отдельные иммунные клетки. Это показало, что у пациентов с COVID-19 наблюдаются изменения соотношения между циркулирующими клетками Tfr и сетью других клеток, связанные с продукцией антител, что, в свою очередь, сильно коррелирует с уровнями антител. В этом ответе наблюдалась предвзятость по полу: у женщин было больше циркулирующих клеток Tfr, а у мужчин был более высокий уровень антител.

«Это дает важные клеточные доказательства дисрегуляции ответов антител у пациентов с COVID-19. Снижение cTfr, наблюдаемое у всех пациентов с COVID-19, но особенно у мужчин, может лежать в основе этого нарушения регуляции выработки антител», — объясняет старший автор Джеймс Бэджер Винг.

