В Модиин-Илите в бассейне захлебнулся маленький ребенок: подробности

Медицинская бригада эвакуировала полуторагодовалого ребенка в бессознательном состоянии, и сейчас врачи продолжают бороться за его жизнь.

В четверг, 18 августа, в частном доме в Модиин-Илите произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого пострадал полуторагодовалый ребенок. Малыш захлебнулся в бассейне и был срочно эвакуирован в больницу.

Об этом сообщает издание 0404.

Ребенка извлекли из бассейна в бессознательном состоянии. На место инцидента приехала бригада «скорой» помощи, которая провела реанимационные действия, включающие массаж и искусственное дыхание, и смогла восстановить пульс и дыхание малыша.

После этого он был срочно доставлен в медицинское учреждение «Шиба» в критическом состоянии. Врачи на данный момент продолжают бороться за его жизнь.

«Курсор» писал ранее, что в Бейт-Шемеше 11-месячная девочка захлебнулась водой во время купания в своей ванночке. Родители, обнаружив ребенка в бессознательном состоянии, вызвали медицинскую бригаду.

Еще мы писали, что на пляже Чарльз Клор в Тель-Авиве произошло чрезвычайное происшествие — в море захлебнулся ребенок. Он был доставлен в больницу, где врачи продолжили бороться за его жизнь.

Напомним, что в Нетивоте во время купания в ванной захлебнулся 4-летний ребенок. Девочке купаться помогали родители, но они вышли из комнаты буквально на пару минут, а когда вернулись, то увидели ее бездыханное тело на дне ванны.