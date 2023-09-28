Местные жители и туристы шокированы, а также уже назвали неизвестного "безмозглым идиотом".

В Великобритании полиция начала расследование после того, как вандал с бензопилой уничтожил любимый туристами объект – дерево Sycamore Gap.

Об этом сообщает Daily Star.

Утром 28 сентября было тяжелым для фанатов дерева, на месте которого они нашли один лишь пень. После этого шокирующего и безрассудного акта вандализма полицейские оцепили окрестности на границе Англии и Шотландии, пытаясь установить, имеет ли место совершение уголовного преступления.

"В настоящее время при поддержке партнеров ведется расследование, направленное на установление причастных лиц", – заявили в полиции Нортумбрии.

Жители Шотландии и туристы крайне возмущены этим событиям. Дело в том, что это культовое растение показывали в голливудской картине "Робин Гуд – принц воров", а также оно было "героем" многих телепередачах и фотографий туристов.

Так, по словам представителей ресторана Crown Inn в Humshaugh, находящегося поблизости, он совершенно случайно узнал об этом инциденте. Он назвал вандала "безмозглым идиотом".

Кроме этого, о Sycamore Gap вспомнил британский писатель Л. Дж. Росс. По его словам, ежегодно это место посещают тысячи туристов, которые хотят увидеть это дерево. Само растением он назвал красивым и легендарным, а также признался, что оно вдохновило его на написание одной из книг.

"Понятия не имею, почему его срубили, сейчас есть много предположений, но я могу только надеяться, что для этого существовала очень веская причина", – поделился литератор.

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