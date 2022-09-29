В Нацерете произошла перестрелка с бандитами: первые подробности

В ходе погони между полицейскими и подозреваемыми завязалась перестрелка. Один мужчина был убит.

Сегодня вечером, 29 сентября, в Нацерете произошла перестрелка между сотрудниками полиции и бандитами. В результате происшествия один подозреваемый был убит, второй получил ранение, еще двое арестованы.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

В полиции рассказали, что стражи порядка заметили подозрительную машину, в которой находилось четверо мужчин и начали их преследовать. В погоне между бандитами и полицией завязалась перестрелка. Как оказалось, преследуемые из окна машины открыли огонь по дому члена соперничающей криминальной группировки.

Из автомобиля полицейские изъяты две винтовки М-16 и автомат Калашникова. Со стороны полиции пострадавших нет.

Обстоятельства инцидента выясняются.

«Курсор» писал ранее, что в Дженине вспыхнули вооруженные столкновения между палестинскими террористами и израильскими силами безопасности. Согласно первоначальным сообщениям, израильские силы окружили дом отца террориста, совершившего теракт в Дизенгофе.

Еще мы писали, что солдаты Армии обороны Израиля ликвидировали двух палестинских боевиков в перестрелке, когда ЦАХАЛ пытался задержать террористов возле барьера безопасности в Самарии, заявили военные.

Напомним, что в Шхеме произошла ожесточенная перестрелка с участием ЦАХАЛа.